Meteo-Giuliacci, ecco cosa ci aspetta a Ferragosto: "Effetto-anticiclone"

Caldo, caldo e ancora caldo. Le previsioni per i prossimi giorni prevedono temperature a dir poco bollenti. Stando al team di Mario Giuliacci, l'anticiclone africano è ormai alle porte e ci traghetterà verso un fine settimana rovente. Avremo sicuramente cieli sereni e sole per tutta la nostra penisola. L’alta pressione porterà quindi masse calde provenienti dal Deserto del Sahara verso l’Italia facendo schizzare in alto i termometri.

Più nel dettaglio, l'apice di questa ondata di caldo arriverà nel prossimo fine settimana. Tra sabato 9 e domenica 10 agosto splenderà il sole su tutta l’Italia. Qualche segno di una leggera instabilità pomeridiana sarà possibile sulle Alpi. A partire dalla giornata di giovedì 7 agosto - si legge - i valori termici inizieranno ad aumentare gradualmente e proprio nel weekend toccheremo il suo massimo. Sulle regioni meridionali avremo temperature massime che sfioreranno i 38-40 °C. Sul Centro e nella Pianura Padana si toccheranno i 37-38°C.