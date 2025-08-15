Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Bassetti e l'allarme listeria: "Brutta bestia", i prodotti ritirati

venerdì 15 agosto 2025
Bassetti e l'allarme listeria: "Brutta bestia", i prodotti ritirati

1' di lettura

Carrefour Italia ha richiamato tre prodotti francesi per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, a seguito di un allarme sanitario in Francia, dove 50 prodotti a latte pastorizzato sono stati ritirati, causando 21 casi di listeriosi e 2 morti. I prodotti coinvolti sono: filetti impanati di merluzzo d’Alaska (220g, scadenza 18/8, lotto 5213532), cotolette di merluzzo carbonaro in pastella (200g, scadenza 17/8, lotto 5212531), entrambi prodotti da Cite Marin a Kervignac, e formaggio caprino Buche Chevre La Belle du Bocage (scadenze 25/7-12/8), prodotto da Fromagerie Chavegrand. Gli avvisi, pubblicati sul sito Carrefour, invitano a non consumare i prodotti e a restituirli al punto vendita o gettarli.

Dieci indagati per i morti da botulino, ritirati i friarelli

C’è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell&r...

La listeriosi, come spiegato da Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive del San Martino di Genova, è una "brutta bestia" che può causare sepsi o meningite, specialmente in immunodepressi, anziani e donne incinte, per i quali sintomi come febbre o mal di testa richiedono un consulto medico immediato. I consumatori possono contattare il numero verde 800 650 650 per chiarimenti. Bassetti sottolinea i rischi dei formaggi a latte crudo, privi di pastorizzazione, e la necessità di maggiore educazione alimentare in Italia, dove in passato si sono verificati casi simili. In Francia, la vendita di tali formaggi è vietata ai bambini, mentre in Italia si richiede più informazione per prevenire emergenze sanitarie come questa, che si aggiunge all’allarme botulino.

Botulino, Gaia Vitiello: "Cosa mi è successo dopo aver mangiato quel panino"

Gaia Vitiello, 24 anni, studentessa di Lingue all’Università Federico II di Napoli, ha raccontato al Corrie...

Numeri 1 Formaggio, clamoroso sorpasso: schiaffo dell'Italia alla Francia

Tempestine Il miglior piatto da fare in 30 secondi è un formaggio fuso

Tragedia Trani, mangia olive in salamoia e muore: uno choc

tagformaggiolisteria

Numeri 1 Formaggio, clamoroso sorpasso: schiaffo dell'Italia alla Francia

Tempestine Il miglior piatto da fare in 30 secondi è un formaggio fuso

Tragedia Trani, mangia olive in salamoia e muore: uno choc

ti potrebbero interessare

1280x639

Formaggio, clamoroso sorpasso: schiaffo dell'Italia alla Francia

895x473

Il miglior piatto da fare in 30 secondi è un formaggio fuso

Andrea Tempestini
1280x853

Trani, mangia olive in salamoia e muore: uno choc

311x176

Bologna, mangia salmone affumicato e va in coma: quale batterio ha colpito