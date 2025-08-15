Bassetti e l'allarme listeria: "Brutta bestia", i prodotti ritirati

Carrefour Italia ha richiamato tre prodotti francesi per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, a seguito di un allarme sanitario in Francia, dove 50 prodotti a latte pastorizzato sono stati ritirati, causando 21 casi di listeriosi e 2 morti. I prodotti coinvolti sono: filetti impanati di merluzzo d’Alaska (220g, scadenza 18/8, lotto 5213532), cotolette di merluzzo carbonaro in pastella (200g, scadenza 17/8, lotto 5212531), entrambi prodotti da Cite Marin a Kervignac, e formaggio caprino Buche Chevre La Belle du Bocage (scadenze 25/7-12/8), prodotto da Fromagerie Chavegrand. Gli avvisi, pubblicati sul sito Carrefour, invitano a non consumare i prodotti e a restituirli al punto vendita o gettarli.