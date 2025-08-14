Botulino, Gaia Vitiello: "Cosa mi è successo dopo aver mangiato quel panino"

L’episodio, avvenuto il 5 agosto 2025, ha portato all’annullamento degli eventi del festival in Calabria e a nuovi controlli dei Nas in Italia.Dopo una serata in discoteca, Gaia e i suoi amici si sono fermati al food truck, dove lei ha scelto un panino con maionese, salsiccia, patatine e broccoli. “Loro lo hanno preso con maionese, salsiccia e patatine. Io ho aggiunto i broccoli, era la prima volta”, ha raccontato. Un’ora dopo, ha accusato disturbi intestinali, inizialmente sottovalutati, ma il giorno successivo i sintomi sono peggiorati: difficoltà a deglutire e tremori. Informata di possibili casi di botulino, la sorella l’ha convinta a recarsi alla clinica “Tirrenia” di Belvedere Marittimo, da cui è stata trasferita all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.L’ultimo bollettino dell’Asp di Cosenza riporta undici ricoveri: tre in terapia intensiva, tre in pediatria e cinque in area medica. L’antitossina, arrivata da Taranto, è stata somministrata tempestivamente. “Mi considero fortunata”, ha detto Gaia, elogiando i medici. Il primario Andrea Bruni ha confermato che la rapidità dell’intervento è stata determinante.