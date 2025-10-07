Altamura, l'ospedale la chiama per una visita "urgente" ma la paziente è morta da sei mesi. Indaga l'Asl

Una chiamata arrivata ben sei mesi dopo la sua morte. È accaduto all'ospedale della Murgia Perinei di Altamura dove una paziente avrebbe provato a prenotare una visita catalogata come "urgente" per la terapia del dolore lo scorso febbraio. Risultato? La data fissata dalla struttura però, era ieri: lunedì 6 ottobre. Il Cup avrebbe, a quel punto, chiamato il marito della donna per chiedere delucidazioni sulla sua assenza. Da qui la scoperta: la donna era morta, sei mesi prima.

Ecco allora che la Direzione strategica della Asl di Bari ha riferito di aver "disposto una verifica urgente all’interno dell’ospedale di Altamura per capire i fatti denunciati". "Agli atti del sistema informatico Cup - spiegano - risulta che al momento della prenotazione effettuata in data 12 febbraio 2025, l’assistita è stata informata circa la prima disponibilità per il giorno 18 febbraio 2025, presso il poliambulatorio di Noci terapia del dolore con indicazione del medico e come prima visita". È stata avviata anche una indagine interna per accertare eventuali responsabilità. “Se ci sono stati errori – dice il direttore generale Luigi Fruscio – saranno oggetto di provvedimenti immediati”.