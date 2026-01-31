Altamura, auto contromano in statale: il gesto eroico del camionista

“Oggi alle 12.30 ho sconfitto la morte. Ho cambiato il destino ad alcune persone, un destino senza ritorno sicuramente". Parte da queste parole il racconto di Peppe Dileo, diventato in poche ore virale sui social per un intervento che ha evitato una possibile tragedia sulla statale 96, all’altezza di Altamura.

È stato lo stesso Dileo a pubblicare il video girato dalla cabina del suo camion, immagini che mostrano un’auto procedere contromano lungo la carreggiata. Una scena da brividi, avvenuta in pieno giorno, con altri veicoli costretti a segnalare il pericolo suonando il clacson mentre l’auto avanzava nel verso opposto al senso di marcia.

Accortosi della situazione, il camionista ha deciso di intervenire. Nel filmato si vede il mezzo pesante affiancarsi all’automobile, rallentarla e impedirle di proseguire. Dileo suona ripetutamente il clacson e invita il conducente a “girarsi” e a “tornare indietro”, cercando di fargli comprendere il grave errore. L’automobilista, inizialmente spaesato, sembra non rendersi conto del pericolo fino a quando il camion non si mette di traverso, costringendolo a fermarsi.

La corsa contromano si arresta così dopo pochi istanti, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche, soprattutto considerando l’orario: erano circa le 12.30, a ridosso di una delle fasce di maggiore traffico sulla statale barese. Il video si interrompe nel momento in cui l’uomo alla guida dell’auto scende dal veicolo. Nessuno è rimasto ferito. L’automobilista, un anziano, è riuscito successivamente a effettuare l’inversione di marcia.