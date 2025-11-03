Libero logo
Ettore Pausini, chi è il pirata che ha ucciso lo zio della cantante

lunedì 3 novembre 2025
1' di lettura

Un 29enne di nazionalità rumeno-moldava, residente a Rimini, si è costituito questo pomeriggio presso gli uffici della polizia locale di Bologna come conducente dell’Opel Astra nera che ieri, intorno alle 13.30, lungo gli stradelli Guelfi ha investito e ucciso Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. L’uomo, alla guida del veicolo, ha travolto il ciclista per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.L’auto è stata rintracciata dai carabinieri di San Lazzaro poche ore dopo, a circa due chilometri dal luogo dell’impatto.

Il proprietario del mezzo, identificato subito dopo l’incidente dai vigili urbani, non risulta coinvolto. Il 29enne, privo di precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Al momento è ancora interrogato dagli agenti.Le indagini della polizia locale procedono con l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul tratto di strada e l’ascolto di testimoni che hanno assistito all’impatto, descrivendo la bicicletta dell’anziano proiettata in aria.Ettore Pausini era noto come testimonial nella lotta contro i tumori e definito un “campione” per il suo impegno.

