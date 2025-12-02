La mattanza di Firenze: come sono morti Franco e Giorgia, l'ipotesi choc

A Firenze, in via Giampaolo Orsini (quartiere Gavinana), domenica pomeriggio il figlio 35enne Tommaso ha scoperto i corpi senza vita dei genitori: Franco Giorgi, noto antiquario, e Gianna Di Nardo, ex dipendente comunale in pensione. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 dopo che i coniugi non rispondevano al telefono.La scena era agghiacciante: sangue in più stanze, i corpi sul pavimento tra ingresso e soggiorno. Nessun segno di effrazione, nessun oggetto di valore portato via.

L’ipotesi principale degli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio: Franco Giorgi avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie, che avrebbe cercato di difendersi e fuggire (da qui le tracce ematiche in varie stanze), per poi rivolgere il coltello contro sé stesso.È stato sequestrato un coltello da cucina ritenuto compatibile con le ferite; cruciale sarà l’esame delle impronte digitali e delle tracce biologiche.Nelle prossime ore saranno eseguite le autopsie per stabilire l’ora esatta dei decessi e la dinamica precisa delle lesioni.Per escludere definitivamente l’intervento di terzi, i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e analizzeranno i telefoni cellulari dei coniugi: chat, chiamate e file potrebbero chiarire le ultime ore di vita della coppia.Al momento non è emerso alcun biglietto d’addio. Alcuni familiari hanno riferito che Giorgi, negli ultimi tempi, mostrava una forte fragilità psicologica. La pista di un estraneo resta molto debole, ma non è ancora formalmente archiviata.