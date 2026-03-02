Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Firenze, "perché prima stavate zitti?": l'iraniana che imbarazza i pacifisti di sinistra

di
Libero logo
lunedì 2 marzo 2026
Firenze, "perché prima stavate zitti?": l'iraniana che imbarazza i pacifisti di sinistra

2' di lettura

Un fuori programma abbastanza imbarazzante per i pacifisti a Firenze: domenica pomeriggio, mentre era in corso un corteo per la pace in Medio Oriente promosso da varie sigle della sinistra pacifista, una ragazza iraniana da anni in Italia, Leila, ha momentaneamente interrotto tutto dicendo: "Perché siete stati in silenzio con 40mila morti?", riferendosi alla vita in Iran sotto il regime di Ali Khamenei, poi eliminato dall'attacco congiunto Usa-Israele.

Per ribadire il concetto, Leila ha aggiunto: "Perché si scende in piazza contro la guerra all’Iran e non si è scesi in piazza contro lo sterminio di migliaia di iraniani?". La giovane, pensando alle migliaia di vittime civili massacrate durante le proteste degli ultimi mesi in Iran, si è rivolta con grande enfasi alle persone che stavano sfilando per le vie di Firenze. 

Iran, Sandro Ruotolo senza vergogna: "Italia non si allinei agli Usa"

Trump e Netanyahu attaccano l'Iran e mettono fine alla vita del sanguinario Khamenei e il Pd se la prende con Meloni...

"Ora siete qua per dire cosa? Per dire che il popolo iraniano ha chiesto aiuto? Per quale motivo ha chiesto aiuto? - ha chiesto la donna, che conosce la realtà iraniana meglio di quanto la possano conoscere i pacifisti scesi in piazza -. Tutti gli iraniani che partecipano a questo presidio non hanno famiglia in Iran, sono scappati dall'Iran, mentre le nostre famiglie sono in Iran sotto il fuoco del regime iraniano".

Così la teocrazia ha ucciso la crescita dell'Iran

Come se la passa l’Iran? Il New York Times ha definito «avventata» l’operazione condotta da Trum...
tag
firenze
medio oriente
iran

L'intervista al Tg5 Giorgia Meloni: "La guerra in Iran mi preoccupa, mai abbassare la guardia"

Scintille Iran: Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa, tensione con attivista pro Pal

Bagarre in Aula Iran, Tajani azzera Giuseppe Conte: "Trump non mi ha mai chiamato 'Tony'"

ti potrebbero interessare

Forlì, cinque anziani morti sull'ambulanza: chi è indagato

Forlì, cinque anziani morti sull'ambulanza: chi è indagato

Redazione
Milano, l'autista del tram indagato per disastro ferroviario colposo

Milano, l'autista del tram indagato per disastro ferroviario colposo

Redazione
Meteo, Mario Giuliacci frena sulla svolta del caldo: dite addio alla primavera

Meteo, Mario Giuliacci frena sulla svolta del caldo: dite addio alla primavera

Redazione
Roma, non si fermano all'alt e travolgono un'altra auto: sterminata una famiglia

Roma, non si fermano all'alt e travolgono un'altra auto: sterminata una famiglia