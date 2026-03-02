Firenze, "perché prima stavate zitti?": l'iraniana che imbarazza i pacifisti di sinistra

Un fuori programma abbastanza imbarazzante per i pacifisti a Firenze: domenica pomeriggio, mentre era in corso un corteo per la pace in Medio Oriente promosso da varie sigle della sinistra pacifista, una ragazza iraniana da anni in Italia, Leila, ha momentaneamente interrotto tutto dicendo: "Perché siete stati in silenzio con 40mila morti?", riferendosi alla vita in Iran sotto il regime di Ali Khamenei, poi eliminato dall'attacco congiunto Usa-Israele.

Per ribadire il concetto, Leila ha aggiunto: "Perché si scende in piazza contro la guerra all’Iran e non si è scesi in piazza contro lo sterminio di migliaia di iraniani?". La giovane, pensando alle migliaia di vittime civili massacrate durante le proteste degli ultimi mesi in Iran, si è rivolta con grande enfasi alle persone che stavano sfilando per le vie di Firenze.