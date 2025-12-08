Libero logo
lunedì 8 dicembre 2025
Lago di Como, la tragedia: 23enne trovata morta, il corpo a 12 metri di profondità

1' di lettura

Tragedia al lago di Como: è morta affogata una ragazza di 23 anni. Della giovane si erano perse le tracce da ieri, domenica 7 dicembre, quando nel pomeriggio sono iniziate le ricerche. Gli effetti personali della 23enne erano stati trovati su un pontile del Comune di Tremezzina.

Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati i mezzi navali del terzo Nucleo di Menaggio e dei vigili del fuoco di Dongo, poi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino. E il corpo è stato trovato nel lago a circa 12 metri di profondità.

Sul luogo del ritrovamento presenti anche gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso della ragazza. Ancora ignote le cause del decesso. Ad ora gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

lago di como

