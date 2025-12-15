Il Generale Virgilio Pomponi nuovo comandante interregionale Nord-Ovest della Guardia di Finanza

Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, al termine del suo mandato, ha rivolto un sentito saluto al personale e agli oltre 10.000 Finanzieri dell’area , ringraziandoli per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata quotidianamente al servizio della legalità. Carrarini ha ricordato i risultati raggiunti durante il suo comando e l’importanza del lavoro di squadra insieme alle istituzioni locali.

L’evento, presieduto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro , ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, insieme a una rappresentanza dei reparti operativi di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sottolineando l’importanza strategica del Comando Interregionale per la sicurezza economica e finanziaria del Paese.

Questa mattina, lunedì 15 dicembre, Milano ha ospitato la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza. Il Generale di Divisione Virgilio Pomponi ha preso ufficialmente il comando, subentrando al Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini , che conclude oltre cinque anni di servizio alla guida del Comando.

Il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, con oltre quarant’anni di carriera, porta al Comando una lunga esperienza maturata in incarichi operativi e di vertice. Tra i suoi ruoli più significativi, Pomponi ha guidato i Nuclei di Polizia Tributaria di Milano e Roma, il Comando Provinciale di Bologna, i Comandi Regionali Campania e Lazio e l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Vice Capo di Gabinetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, occupandosi di progetti strategici in ambito di cybersicurezza e coordinamento del CERT-MEF.

Tra le esperienze più rilevanti, il Generale Pomponi ha guidato il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e ha ricoperto incarichi direttivi al Comando Generale, dimostrando capacità organizzative e operative di alto livello. Per il suo servizio, è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia Mauriziana al Merito dei 10 lustri di carriera militare e la Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza.

Il Generale Pomponi vanta anche una significativa esperienza accademica. Ha insegnato presso l’Accademia della Guardia di Finanza e tenuto lezioni in università di prestigio, tra cui la Bocconi di Milano, la Luiss Guido Carli di Roma, l’Università Federico II di Napoli e il Campus Bio-Medico di Roma, oltre al Centro Studi Giuridici “Jean Jacques Rousseau” di Lugano. I suoi interventi hanno approfondito tematiche di polizia tributaria, sicurezza economica, cybersicurezza e intelligenza artificiale, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di professionisti.

Nel suo intervento, il Generale di Divisione Virgilio Pomponi ha ringraziato il Comandante Generale Andrea De Gennaro per la fiducia accordata e ha promesso di guidare il Comando “con cuore e spirito di servizio”, confermandosi punto di riferimento per tutti i Finanzieri del Nord-Ovest.

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, dopo aver ringraziato il Generale Carrarini per il lavoro svolto, ha rivolto al Generale Pomponi i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando continuità, successo e risultati sempre migliori per il Corpo e per il Paese.