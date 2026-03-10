Cinecittà, blitz della GdF: nel mirino c'è "M-Il figlio del secolo"

Occhi puntati su M. Il figlio del Secolo. La Guardia di Finanza ha eseguito nella mattinata di martedì 10 marzo perquisizioni e acquisizioni documentali negli studi della società nell'ambito di un fascicolo della Procura di Roma che mira a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, la casa di produzione The Apartment srl e la controllante Fremantle Italy Group srl. Secondo quanto diffuso dall'Adnkronos, al centro degli accertamenti ci sono i contratti e i rapporti economici legati alla produzione della prima stagione della serie "'M. Il figlio del secolo" e dei film "Queer" e "Finalmente l'alba", con riferimento ai bilanci 2002 e 2003.
Sette militari delle Fiamme Gialle hanno così acquisito documentazione contabile e amministrativa, tra cui fatture, note di credito, libro giornale, mastrini e scritture relative a eventuali riduzioni o compensazioni dei crediti. Non solo, perché Giorgio Orano ed Eliana Dolce, entrambi pm titolari dell'indagine, hanno ordinato l'acquisizione delle comunicazioni interne tra direzione marketing e uffici amministrativi delle società coinvolte e gli allora dirigenti di Cinecittà.
Nel mirino email e documenti relativi ai contratti delle tre opere e alla partecipazione ai proventi derivanti dai loro ricavi. M. Il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, è una serie diretta da Joe Wright con Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini. Queer è invece il film diretto da Luca Guadagnino e tratto dalle opere di William S. Burroughs, con Daniel Craig e Drew Starkey tra i protagonisti. Infine Finalmente l'alba è stato diretto da Saverio Costanzo.