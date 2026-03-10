Libero logo
Cinecittà, blitz della GdF: nel mirino c'è "M-Il figlio del secolo"

martedì 10 marzo 2026
2' di lettura

Occhi puntati su M. Il figlio del Secolo. La Guardia di Finanza ha eseguito nella mattinata di martedì 10 marzo perquisizioni e acquisizioni documentali negli studi della società nell'ambito di un fascicolo della Procura di Roma che mira a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, la casa di produzione The Apartment srl e la controllante Fremantle Italy Group srl. Secondo quanto diffuso dall'Adnkronos, al centro degli accertamenti ci sono i contratti e i rapporti economici legati alla produzione della prima stagione della serie "'M. Il figlio del secolo" e dei film "Queer" e "Finalmente l'alba", con riferimento ai bilanci 2002 e 2003.

Sette militari delle Fiamme Gialle hanno così acquisito documentazione contabile e amministrativa, tra cui fatture, note di credito, libro giornale, mastrini e scritture relative a eventuali riduzioni o compensazioni dei crediti. Non solo, perché Giorgio Orano ed Eliana Dolce, entrambi pm titolari dell'indagine, hanno ordinato l'acquisizione delle comunicazioni interne tra direzione marketing e uffici amministrativi delle società coinvolte e gli allora dirigenti di Cinecittà.

Nel mirino email e documenti relativi ai contratti delle tre opere e alla partecipazione ai proventi derivanti dai loro ricavi. M. Il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, è una serie diretta da Joe Wright con Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini. Queer è invece il film diretto da Luca Guadagnino e tratto dalle opere di William S. Burroughs, con Daniel Craig e Drew Starkey tra i protagonisti. Infine Finalmente l'alba è stato diretto da Saverio Costanzo. 

