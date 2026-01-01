Libero logo
di
giovedì 1 gennaio 2026
Camisano Vicentino, annega nel lago la notte di Capodanno: la tragedia

1' di lettura

Un giovane di 22 anni è morto nel lago Margherita di Camisano Vicentino la scorsa notte. Si era accampato lì vicino con una tenda per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Si chiamava Andrea D’Agostini ed era di Villafranca Padovana. Il ragazzo, che amava la pesca, aveva organizzato quell'uscita in tenda sulle rive del lago insieme alla fidanzata. La notte fuori casa, però, si è trasformata in tragedia. Da quanto emerso finora, il 22enne sarebbe uscito per pescare intorno alle 2,30 del mattino e poi non avrebbe più fatto ritorno. Quando la ragazza si è svegliata nelle ore successive e non ha visto il fidanzato al suo fianco ha subito lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. 

Il primo intervento, intorno alle 8, è stato quello dei vigili del fuoco di Vicenza e di una squadra di sommozzatori del nucleo regionale del Veneto che, dopo aver perlustrato per alcuni minuti il lago, sono riusciti a trovare il giovane senza vita. Presente anche il medico del Suem che ha dichiarato la morte e i carabinieri per ricostruire le circostanze dell’annegamento. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’incidente. 

Nessun segno di violenza sul corpo del ragazzo. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava pescando quando sarebbe scivolato nel lago. E in quel momento la temperatura dell'acqua era molto bassa. Proprio il gelo potrebbe avergli impedito di reagire dopo la caduta in acqua. In ogni caso, non si esclude che nelle prossime ore la procura possa disporre l’autopsia.

