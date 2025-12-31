Campobasso, madre e figlia morte dopo il cenone: sospetti sull'amanita falloide

A Pietracatella (Campobasso), una tragedia ha colpito la famiglia Di Vita: Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara, 15 anni, sono morte a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all'ospedale Cardarelli, per una grave tossinfezione di origine ancora ignota.I sintomi sono iniziati dopo Natale, con malori gastrointestinali.

Madre e figlia si erano rivolte due volte alla guardia medica e al pronto soccorso, venendo dimesse con diagnosi di intossicazione alimentare, prima del rapido peggioramento che ha portato al ricovero fatale e a insufficienza multiorgano.Il padre Gianni Di Vita, 55 anni, ex sindaco del paese, ha manifestato sintomi simili ed è ricoverato in condizioni stabili ma in rianimazione allo Spallanzani di Roma, dove è vigile. Anche la figlia maggiore Alice, asintomatica (non aveva partecipato a tutti i pasti familiari), è ricoverata in via precauzionale.Le indagini della Procura di Campobasso, coordinate dalla Squadra Mobile, si concentrano su possibili intossicazioni alimentari.

Sequestrati alimenti dalla casa (vongole, cozze, seppie, baccalà, funghi confezionati) e campioni biologici. Ipotesi principale: contaminazione da cibi consumati alla Vigilia (pesce e funghi), con test specifici per amanita falloide, pur essendo i funghi certificati. Esclusi botulino e contaminazioni da topicidi (verifica negativa su farine da mulino familiare).Cinque sanitari (tre del Cardarelli, due di guardia medica) sono indagati per omicidio colposo, con sequestro di cartelle cliniche per valutare l'adeguatezza delle cure iniziali. L'Asrem difende i protocolli seguiti.Le autopsie, previste per il 31 dicembre, e gli esami tossicologici saranno decisivi per chiarire la causa esatta.