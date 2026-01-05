Meteo, Mario Giuliacci: ore di incertezza sull'Italia, Epifania al gelo

Per la giornata dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026, le previsioni meteo indicano una fase decisamente fredda e perturbata in Italia, con nevicate fino a quote molto basse in diverse zone. Tuttavia, come riporta meteogiuliacci, persiste una significativa incertezza sulla distribuzione esatta delle precipitazioni e delle nevicate, dovuta al disaccordo tra i principali modelli previsionali.

Il modello europeo (ECMWF) ha recentemente rivisto le sue proiezioni: inizialmente prevedeva nevicate diffuse al Nordest, ma ora posiziona il minimo depressionario sul Basso Tirreno, più a sud del previsto. Questo spostamento farebbe scivolare piogge e nevicate verso il Centro-Sud, riducendo l'impatto sul Settentrione.

Al contrario, il modello americano (GFS) mantiene il minimo sul Medio Tirreno, leggermente più a nord, favorendo maltempo anche al Nord. In questo scenario, le nevicate a quote molto basse (anche in pianura e sulle coste) interesserebbero principalmente Venezie, Emilia, Romagna e Lombardia orientale.Il freddo sarà comunque garantito, con la neve che imbiancherà alcune aree dello Stivale. Per chiarire quale modello prevarrà e dove si concentreranno le nevicate più intense – se al Nordest o più al Centro – bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti. Come suggerito nel testo, non è detta l'ultima parola: i modelli potrebbero allinearsi nei prossimi run, definendo uno scenario più preciso per l'Epifania.