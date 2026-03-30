Meteo di Pasqua, il verdetto definitivo dei modelli: che tempo farà

Cosa aspettarsi per Pasqua e Pasquetta? La risposta arriva dai modelli definitivi che vedono prevalere tempo stabile e molto mite sul comparto iberico, la Francia e anche l'Italia centro settentrionale. Frutto di un cuneo anticiclonico di matrice azzorriana. Resisterà però sull'Europa orientale - mettono le mani avanti i meteorologi di 3BMeteo - una circolazione di bassa pressione che può causare pioggia e temporali nelle regioni meridionali.

Ecco nel dettaglio le previsioni per Pasqua: Nord, stabile e soleggiato con innocua nuvolosità diurna a ridosso dei rilievi. Centro, stabile e soleggiato con innocua nuvolosità diurna a ridosso dell'Appennino. Sud, stabile e soleggiato su Sardegna, Campania, Molise e Puglia. Variabilità su Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto orientale con qualche piovasco o temporale più probabile nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento, massime fino a 21/22°C al Centro Nord, non oltre i 18°C al Sud. Ventilazione debole o moderata di Maestrale. Mari poco mossi o localmente mossi.