Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zero

Dopo una breve fase mite che ha caratterizzato la parte centrale di gennaio, con temperature sopra le medie stagionali e giornate relativamente tranquille, l’inverno sembra pronto a rialzare la voce.
Le proiezioni dei principali modelli meteorologici, come spiega meteogiuliacci.it, indicano un progressivo peggioramento a partire da martedì 20 gennaio, quando correnti più fredde inizieranno a propagarsi sul Paese, portando le temperature al di sotto della norma, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico.Il vero cambio di passo, però, potrebbe arrivare intorno al 25 gennaio, con la possibile irruzione di gelide masse d’aria di origine siberiana (o continentale orientale), favorite da un rafforzamento dell’anticiclone russo-siberiano e da un blocco atlantico che devia le perturbazioni oceaniche miti.
Questo scenario, spesso definito “raffica siberiana” o “Buran”, potrebbe causare un deciso calo termico, con valori ben sotto le medie del periodo, e aprire la porta a nevicate a quote molto basse, potenzialmente anche in pianura se si formerà un “cuscinetto freddo” nei bassi strati.Al momento, le mappe mostrano una convergenza su questa tendenza per la fine del mese, anche se resta qualche incertezza sulla traiettoria esatta: un leggero spostamento potrebbe limitare l’impatto diretto sull’Italia, confinandolo più a est Europa. Nel frattempo, il peggioramento atteso nei prossimi giorni (con cicloni in serie sul Mediterraneo) manterrà instabilità e piogge diffuse, ma senza eccessi di freddo immediati.