Ammazzata con un coltellata alla schiena a 23 anni: orrore a Napoli

Oggi pomeriggio, nel quartiere Ponticelli a Napoli, una tragedia ha sconvolto la comunità: Ilenia Musella, una giovane di 23 anni (alcune fonti indicano 22), è stata uccisa con una coltellata alla schiena. La ragazza è arrivata già priva di vita all'ospedale Villa Betania, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.Secondo le prime ricostruzioni, Ilenia è stata trasportata in auto da alcuni abitanti della zona del parco Conocal, area residenziale dove viveva e dove si concentrano le indagini.

L'accoltellamento sembra essere avvenuto in strada, probabilmente a seguito di una lite improvvisa che avrebbe coinvolto diverse persone. La dinamica resta ancora da chiarire del tutto: non è noto se l'autore sia un uomo o una donna, e la zona non risulta coperta da telecamere di videosorveglianza, complicando il lavoro degli inquirenti. Sul posto sono intervenute immediatamente la Squadra Mobile della Questura di Napoli, il commissariato di Ponticelli e l'Ufficio prevenzione generale.

Gli investigatori stanno interrogando i familiari della vittima e alcuni potenziali testimoni per ricostruire quanto accaduto.La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere, provocando shock e incredulità tra i residenti. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commentando l'episodio durante un vertice a Santa Maria la Carità, ha definito la vicenda una "tragedia grave" da leggere attentamente, esprimendo fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze di polizia già in azione.