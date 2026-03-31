Napoli, Romelu Lukaku diserta il raduno? Inter, lo scudetto si avvicina

Romelu Lukaku non sarà a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti del Napoli. La scelta è maturata nelle ultime ore, al termine di una giornata di contatti continui che però non ha portato a un cambio di scenario: l’attaccante belga resterà ancora nel suo Paese e oggi non prenderà parte al raduno fissato per le 11.30, primo appuntamento della nuova settimana di lavoro azzurra. Una decisione che rischia di irrigidire ulteriormente il rapporto con il club, già infastidito venerdì dal ritardo accumulato dopo la mancata risposta alla convocazione della nazionale belga.

All’interno della società l’orientamento è sempre stato molto netto e nelle ultime ore è rimasta forte la linea della fermezza: il Napoli valuta provvedimenti severi, con l’ipotesi dell’esclusione dal gruppo che resta concreta. La giornata di oggi diventa quindi decisiva per capire quale sarà la posizione ufficiale del club. In programma ci sono due sedute quotidiane e proprio all’inizio dei lavori potrebbe arrivare una comunicazione formale sul caso Lukaku, destinato inevitabilmente a dominare il confronto interno.