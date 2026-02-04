Askatasuna, Angelo Simionato sull'aggressione al poliziotto: "Stavo scappando"

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione all'agente di polizia Alessandro Calista durante il corteo pro-Askatasuna si tira indietro. "Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. Non ho spinto nessuno". È la dichiarazione spontanea fatta davanti al gip, per il quale invece c'è una "chiara consapevolezza" da parte di Simionato "in ordine alla grave violenza che si stava realizzando", considerando, dice il giudice, che in un frangente "si avvicina a meno di un metro dall'agente a terra".

"Procedevo nella folla, stavo scappando e più volte ho visto un celerino dietro di me, mi sono girato, ho visto il poliziotto a terra", è stata la sua versione dei fatti. Eppure "i movimenti di Simionato, per come ritratti nel video, paiono del tutto incompatibili con l'ipotesi che in quel momento egli stesse scappando, come invece da lui spontaneamente dichiarato in sede di convalida".