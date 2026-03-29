"La mamma dorme da tanto": dramma a Torino, la tragica scoperta del papà

Una donna di 27 anni, di origini nigeriane, è stata trovata senza vita oggi, domenica 29 marzo 2026, nel suo appartamento in via Masserano 2, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.A fare la terribile scoperta è stato il marito, che non era in casa al momento del fatto. Preoccupato perché non riusciva a contattare la moglie, l’uomo ha chiamato a casa. Al telefono i due figli piccoli, di 5 e 7 anni, gli hanno detto che "la mamma dormiva da tanto tempo".

Insospettito, l’uomo è rientrato immediatamente e ha trovato la moglie priva di vita nella camera da letto.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 di Azienda Zero e la Polizia. Secondo i primi accertamenti effettuati, si tratterebbe di una morte naturale, ma si attendono comunque gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti medico-legali per confermare la causa del decesso.Gli agenti hanno trovato i due bambini in casa accanto al corpo della madre. Per sostenerli in questo momento drammatico sono intervenuti anche gli psicologi del pronto intervento.

La notizia ha scosso il quartiere e tutta la comunità nigeriana di Torino. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a una morte violenta. Le indagini proseguono per chiarire definitivamente le cause del decesso.