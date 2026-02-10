Se il Trattato di Osimo è un tradimento per gli esuli istriani

Il Quinto (ed ultimo) Governo Rumor si dimise il 23 novembre 1974, sostituito dal Quarto (ed ultimo) Governo Moro che resistette fino al 12 febbraio 1976. I due statisti si scambiarono i ruoli anche nelle cariche, divenendo Mariano Rumor Ministro degli Esteri, laddove Aldo Moro lo era stato nel Governo precedente. In questo tempo quasi biennale (Rumor aveva assunto l’incarico il 16 marzo 1974), si erano svolte le trattative conclusive del Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975 da Rumor e dal Ministro degli Esteri jugolsavo Milos Milic nella villa Monte San Pietro di proprietà del conte Giulio Leopardi Dittajuti.

In pratica l’Italia rinunciava alla sovranità formale sulla Zona B (distretti di Capodistria e di Buie fino al fiume Quieto) del mai costituito Territorio Libero di Trieste, rappresentando per la ex popolazione della Venezia Giulia una delusione cocente non ancora rimarginata, sia pur nel rispetto del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 dove le Parti assicuravano il livello di protezione dei reciproci gruppi etnici. Per obbligo delle intese internazionali stabilite alla fine del Secondo conflitto mondiale, l’Italia informò dell’accordo i governi degli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia ma l’iter parlamentare per la ratifica del Trattato avvenne con evidente difficoltà, concludendosi tra mille proteste sia alla Camera che in Senato e giungendo alla conclusione contestatissima soltanto il 24 febbraio 1977.