Trieste, bandiere titine al corteo del primo maggio

Al corteo del Primo Maggio a Trieste sono comparse anche delle bandiere titine che hanno fatto indignare tutti. "Apprendo con sgomento che a Trieste, in occasione della celebrazione del primo maggio che coincide con la brutale occupazione titina, sono state esposte bandiere jugoslave con la stella rossa, simbolo del regime e dell'oppressione di Tito. Un oltraggio alla memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati colpiti dalla violenza dei partigiani comunisti jugoslavi, accecati dall'odio anti-italiano del dittatore - ha affermato in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti -. Esprimo ferma condanna per questi gesti vergognosi che richiamano uno dei momenti più dolorosi della storia della nostra Nazione, per troppo tempo ignorata, rimossa e sepolta sotto il peso di un ingiustificabile silenzio".

Duro anche il commento del Comitato 10 Febbraio, associazione che difende e diffonde la cultura italiana delle terre giuliane e dalmate. "Un gesto ignobile, uno sfregio alla democrazia, ai martiri delle foibe e agli esuli dal confine orientale d’Italia. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti. I sindacati prendano le distanze e isolino questi jugonostalgici”, si legge in una nota.