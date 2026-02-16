Bimbo col cuore bruciato, "emorragia cerebrale in corso": il quadro si fa disperato

Un’emorragia cerebrale, un’infezione attiva e una insufficienza multiorgano rendono, allo stato attuale, impossibile un nuovo trapianto per Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che aveva ricevuto un cuore poi risultato danneggiato, “bruciato” durante il trasporto da Bolzano al Monaldi di Napoli. È questo il quadro clinico che emerge dalla consulenza redatta dagli specialisti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Nel documento, lungo tre pagine, i medici spiegano che “allo stato attuale non si ravvisano indicazioni” per procedere con un nuovo intervento. Anche qualora si rendesse disponibile un altro organo compatibile, si legge ancora, “il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori”, legate a un insieme di “condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce”.