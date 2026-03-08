Domenico Caliendo, un'altra bimba morta dopo il trapianto: il video choc del frigo

La morte del piccolo Domenico Caliendo, bimbo di 2 anni deceduto il 21 febbraio 2026 all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025, continua a scuotere l'opinione pubblica e il personale sanitario.

L'inchiesta della Procura di Napoli ipotizza errori multipli: il cuore donato da Bolzano sarebbe arrivato "bruciato" o congelato a causa di ghiaccio secco improprio (invece di contenitori con termostato previsti dal Centro Nazionale Trapianti dal 2018), con ulteriori ombre su un possibile errore di dosaggio di un farmaco (cardioplegia incompleta o sbagliata) da parte di un anestesista durante l'espianto a Bolzano, che avrebbe compromesso l'organo prima del trasporto.L'ospedale Monaldi e l'équipe (con indagati per omicidio colposo) sono travolti da lutto, sensi di colpa e dubbi su una catena di errori.

L'avvocata Francesca Petruzzi, che rappresenta i genitori di Domenico, ha dichiarato: «Un'altra famiglia si è rivolta al mio studio legale per un altro trapianto di cuore con esito negativo».Si tratta di una bimba di 5 anni deceduta a marzo 2023 dopo un trapianto al Monaldi. La madre, in un video condiviso dal deputato Francesco Emilio Borrelli su Facebook, racconta: ricovero nel 2021 per grave problema cardiaco, atteggiamento "poco umano" del primario e clima difficile nel reparto. Il trapianto ad agosto 2023, ma la famiglia non denunciò per motivi religiosi (no autopsia). La madre segnala: "il cuore arrivò in un frigo da spiaggia", ovvero "Lo stesso modello di quello utilizzato per Domenico, nonostante le linee guida del Centro nazionale trapianti prevedano quelli con termostato già dal 2018", come sottolinea Petruzzi.