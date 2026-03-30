Monaldi, non solo Domenico: altri 3 bimbi morti. "Tutti pazienti di Guido Oppido"

Nel dettaglio, uno dei tre episodi riguarda una bambina nata il 29 settembre 2020 , sottoposta a trapianto il 26 agosto 2021 e deceduta il 28 marzo 2023. Un secondo caso è quello di una neonata, nata il 16 dicembre 2020 e morta il 24 aprile 2021, a poco più di quattro mesi, dopo un intervento di cardiochirurgia. Il terzo riguarda un bambino nato il 6 settembre 2021, operato e deceduto il 23 agosto 2022, pochi giorni dopo il trasferimento in un’altra struttura.

I tre piccoli pazienti, ha sottolineato l’avvocato, "erano tutti pazienti del cardiochirurgo Guido Oppido ", il medico attualmente coinvolto nell’indagine sul trapianto non riuscito di Domenico. Un elemento che contribuisce ad accendere i riflettori su eventuali responsabilità e sulla gestione clinica dei casi.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Canale 9 durante la trasmissione Campania 24, Petruzzi ha inoltre sollevato un tema legato alla copertura assicurativa dell’ospedale: "Il Monaldi in questo momento non è neanche assicurato, è in regime di 'autotutela'". Il legale ha aggiunto: "Mi è stato riferito dall'ufficio affari legali - dalla coordinatrice del comitato valutazioni sinistri, che la compagnia che assicurava il Monaldi aveva chiesto 14 milioni di euro per la polizza ed è già da qualche anno che sono senza assicurazione", ha concluso Petruzzi.