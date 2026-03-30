Monaldi, non solo Domenico: altri 3 bimbi morti. "Tutti pazienti di Guido Oppido"

Non solo Domenico Caliendo? Secondo l'avvocato della famiglia del bimbo morto dopo il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, ci sono altri tre casi da approfondire. Tanto che il legale, Francesco Petruzzi, ha fatto sapere di essere sul punto di presentare altre tre richieste di risarcimento proprio al Monaldi, per un "totale di circa 10 milioni di euro". Tutti episodi che coinvolgerebbero Guido Oppido, il cardiochirurgo del trapianto di Domenico.
La vicenda si inserisce in un quadro drammatico, quello legato alla morte del piccolo Domenico, avvenuta il 21 febbraio dopo il trapianto eseguito il 23 dicembre scorso. L’attenzione ora si allarga ad altri episodi che, secondo il legale, presenterebbero elementi comuni e meriterebbero ulteriori verifiche. Le nuove richieste, definite dallo stesso Petruzzi come iniziative di "componimento bonario", riguardano tre decessi pediatrici avvenuti nella stessa struttura sanitaria.
Come spiegato all'Ansa, le azioni legali saranno avanzate "in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale". Si tratta dunque di casi che, secondo l’impostazione difensiva, potrebbero essere collegati a infezioni contratte in ambito ospedaliero.
I tre piccoli pazienti, ha sottolineato l’avvocato, "erano tutti pazienti del cardiochirurgo Guido Oppido", il medico attualmente coinvolto nell’indagine sul trapianto non riuscito di Domenico. Un elemento che contribuisce ad accendere i riflettori su eventuali responsabilità e sulla gestione clinica dei casi.
Nel dettaglio, uno dei tre episodi riguarda una bambina nata il 29 settembre 2020, sottoposta a trapianto il 26 agosto 2021 e deceduta il 28 marzo 2023. Un secondo caso è quello di una neonata, nata il 16 dicembre 2020 e morta il 24 aprile 2021, a poco più di quattro mesi, dopo un intervento di cardiochirurgia. Il terzo riguarda un bambino nato il 6 settembre 2021, operato e deceduto il 23 agosto 2022, pochi giorni dopo il trasferimento in un’altra struttura.
Già nelle scorse settimane era stata avanzata una prima richiesta risarcitoria da tre milioni di euro per il caso di Domenico. Ora il fronte si amplia, con nuove iniziative che potrebbero aprire ulteriori scenari sul piano giudiziario.
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Nel corso di un’intervista rilasciata a Canale 9 durante la trasmissione Campania 24, Petruzzi ha inoltre sollevato un tema legato alla copertura assicurativa dell’ospedale: "Il Monaldi in questo momento non è neanche assicurato, è in regime di 'autotutela'". Il legale ha aggiunto: "Mi è stato riferito dall'ufficio affari legali - dalla coordinatrice del comitato valutazioni sinistri, che la compagnia che assicurava il Monaldi aveva chiesto 14 milioni di euro per la polizza ed è già da qualche anno che sono senza assicurazione", ha concluso Petruzzi.