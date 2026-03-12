Caos alla stazione di Pisa: mezzi militari, i "pacifinti" fanno infuriare i viaggiatori

Circa un centinaio di manifestanti hanno bloccato la stazione ferroviaria di Pisa dal tardo pomeriggio di giovedì, causando forti disagi alla circolazione dei treni. La protesta è stata organizzata da esponenti del Movimento No Base, che si oppongono alla presenza e al transito di mezzi militari. I manifestanti si sono seduti sul binario 3 impedendo il passaggio di un treno merci che trasportava veicoli militari, tra cui jeep e blindati, diretti verso aree di guerra.

L’azione ha avuto un impatto significativo sul traffico ferroviario: oltre al convoglio merci fermato, anche altri treni sulla linea hanno subito rallentamenti e ritardi, con la circolazione che è rimasta bloccata per diverse ore. La situazione ha creato disagi per numerosi passeggeri e pendolari, molti dei quali sono rimasti in stazione in attesa di aggiornamenti o di una ripresa del servizio.

Durante la manifestazione i partecipanti hanno scandito slogan antimilitaristi e a favore della pace. La protesta si è svolta sotto il controllo delle forze dell’ordine, che hanno predisposto un cordone di polizia per isolare l’area e prevenire possibili incidenti. Nonostante la tensione legata ai disagi per il blocco dei treni, al momento non si sono registrati scontri tra manifestanti e agenti.

Si sono verificati soltanto alcuni momenti di discussione con pendolari e viaggiatori rimasti bloccati a causa dell’interruzione del traffico ferroviario. Tuttavia, gli scambi sono rimasti sporadici e non sono degenerati in episodi di violenza.