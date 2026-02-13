Pisa-Milan, i rossoneri piegano i toscani e accorciano sull'Inter

Il Milan passa anche all'Arena Garibaldi e resta in scia all'Inter. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 2-1 il Pisa nel match valevole per la 25esima giornata di Serie A: decidono le reti di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric; di Felipe Loyola il gol del momentaneo pareggio. Dopo un'iniziale fase di studio, gli ospiti si ritagliano la prima occasione al 10' con un colpo di testa di Rabiot, che termina sul fondo. Al 17' Modric disegna una traiettoria insidiosa su calcio di punizione, che Nicolas riesce ad allontanare in qualche modo. I padroni di casa fanno fatica a rendersi pericolosi, ma al 30' sfiorano il gol del vantaggio con Stojilkovic che, imbeccato da Moreo, si presenta davanti a Maignan, trovando l'opposizione del francese. Il Milan ragiona e cerca il momento giusto per colpire: al 39' Athekame lascia partire un cross perfetto per Ruben Loftus-Cheek che, di testa, batte Nicolas.

Al termine di un minuto di recupero, si va a riposo sul parziale di 0-1. In apertura di ripresa Fabbri annulla un gol a Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug. Quest'ultimo ha la chance di riscattarsi dagli undici metri al 56', quando il direttore di gara assegna un penalty ai rossoneri per fallo di Loyola su Pavlovic: l'ex West Ham, pero', colpisce il palo e sciupa una colossale occasione per il raddoppio. Il Pisa, dopo questo episodio, acquista fiducia e inizia a spingere con maggiore convinzione.

A lungo andare gli sforzi dei nerazzurri vengono ripagati, quando al 71' Felipe Loyola realizza il gol del pareggio: il centrocampista si avventa su una respinta e con il destro supera Maignan. Saltano gli schemi e il Milan rischia di andare sotto, ma all'81' sfiora il 2-1 con una girata di Fullkrug che termina di poco a lato. All'85' sale in cattedra "Sua Maesta'" Luka Modric che, dopo un triangolo con Ricci, infila la sfera alle spalle di Nicolas. Nonostante l'assalto finale dei toscani, i rossoneri difendono il 2-1 e conquistano la loro quarta vittoria nelle ultime cinque gare. In virtu' di questo successo il Milan consolida il secondo posto in classifica salendo a 53 punti, mentre il Pisa resta ultimo a quota 15. I meneghini torneranno in campo mercoledi' al Meazza per il recupero contro il Como; i toscani, invece, lunedi' 23 gennaio saranno impegnati nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina.