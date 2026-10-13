La rossa Emilia è il Bronx: 7 province tra le peggiori d'Italia

Sono sette le province dell’Emilia-Romagna che si piazzano tra le prime venti in Italia per numero di delitti denunciati. In dettaglio Bologna, con 62mila denunce, resta stabile al quarto posto nazionale, mentre Rimini scende di una posizione ed è sesta (con un calo del 10,7% sul 2024). I numeri sono quelli della nuova edizione dell’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sulle statistiche del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, che confronta 106 territori provinciali sulla base dei delitti denunciati nel 2025 ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda le altre città, Parma, con 19.685 denunce totali, 4.302,7 ogni 100mila abitanti, è al 14esimo posto. Ma si colloca al settimo posto per numero di rapine: nel 2025 sono state 345, 75,4 ogni 100mila abitanti. Dopo Parma ci sono Ferrara con 14.513 denunce (4.262,5 ogni 100mila abitanti) che svetta all’ottavo posto in Italia per violenze 63 (18,5), e sessuali, ben per percosse, 160 denunce (18,5); Ravenna con 16.299 reati denunciati (4.203,6 ogni 100mila abitanti) che svetta per lesioni dolose (è al 12esimo posto in Italia) con 562 denunce totali (144,9 su 100mila abitanti), Reggio Emilia, dove le denunce crescono del 7,1%, è 18esima, con 22.267 reati (4.184,3) e spicca per i furti, per cui è nona in Italia con 11.043 denunce.