Avs vuole fare politica in classe: dove si spingono in Emilia Romagna

Avs vuole far politica nelle scuole. E ora lo mette pure nero su bianco, in un’interpellanza in Regione Emilia-Romagna. «Si avvii un confronto con l’Ufficio scolastico regionale per salvaguardare la libertà di insegnamento dei docenti e l’autonomia delle istituzioni scolastiche emiliano-romagnole», dice la consigliera Simona Larghetti, che ricorda come «il sindacato della scuola ha denunciato che la scuola pubblica è sottoposta a un clima sempre più pesante e che percorsi che costruiscono consapevolezza, pensiero critico, responsabilità e cittadinanza democratica troppo spesso vengono trasformati in un caso politico».

E ancora: «La solerzia con cui vengono attivate ispezioni e richieste di chiarimenti alle scuole da parte dell’Ufficio scolastico, probabilmente anche sotto pressione ministeriale, è grave. Si è arrivati persino a chiedere conto delle motivazioni di un sei in condotta attribuito a chi ha esposto, dentro una scuola, slogan dichiaratamente razzisti».