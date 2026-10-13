Ravenna, certficati anti-cpr: la Cassazione annulla la sospensione delle dottoresse

La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del tribunale del Riesame di Bologna, il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il Cpr. Venerdì c'era stata l'udienza, in seguito ai ricorsi dei difensori, avvocati Salvatore Tesoriero e Francesca Cancellaro. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione, con sospensione per dieci mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio.

"L’annullamento, da parte della Cassazione, delle misure a carico delle dottoresse indagate a Ravenna nell’ambito dell’inchiesta sui certificati per i Cpr è un provvedimento importante che evidenzia l’essenzialità della difesa, in ogni momento, della dignità professionale e personale di chi lavora ogni giorno per salvaguardare la salute di tutti. La libertà e l’indipendenza dell’atto medico devono essere sempre garantite: la cura medica e la tutela della salute sono diritti universali, sanciti dall'Articolo 32 della Costituzione, e non possono diventare un reato". Lo si legge in una nota diffusa dalla Funzione Pubblica della Cgil.