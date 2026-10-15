Torino, 23enne islamico violenta una 18enne e poi la rapina: arrestato

I due si erano conosciuti la sera stessa. Lui, 23 anni, islamico. Lei, 18 anni, in un primo momento si era mostrata favorevole alle avances del ragazzo. Più tardi però si era opposta. A quel punto il giovane, preso dall'ira, l'ha aggredita stringendole il collo con le mani, fino a farle perdere i sensi per qualche minuto. In quel lasso di tempo le ha rubato il cellulare e la carta d'identità ed è fuggito. I fatti risalgono alla notte tra sabato 10 e domenica 11.

Non appena ha ripreso coscienza, la 18enne ha lanciato l'allarme. Il primo intervento di una Volante della polizia, del Commissariato Dora Vanchiglia, ha consentito di raccogliere preziosi elementi utili per l’identificazione del presunto autore della violenza sessuale e della rapina.