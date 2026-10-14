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Milano, aggredisce la ex davanti agli agenti in Piazza Duomo: chi finisce in manette

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mercoledì 14 ottobre 2026
Milano, aggredisce la ex davanti agli agenti in Piazza Duomo: chi finisce in manette

1' di lettura

Ancora un episodio di aggressione nel capoluogo lombardo: la città più insicura d'Italia. E ancora una volta è coinvolto un cittadino nordafricano. Ha aggredito l'ex moglie in piazza Duomo, a Milano, davanti agli agenti della Polizia locale che erano intervenuti poco prima per fornire alla coppia un'indicazione stradale. Un 53enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 13 ottobre, nei pressi del Museo del Novecento. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, l'uomo si è mostrato impaziente mentre l'ex moglie trascriveva le indicazioni ricevute e l'ha colpita violentemente al volto, nonostante la presenza degli agenti. I vigili sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che potesse colpire nuovamente la donna.

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Dagli accertamenti è emerso che i due marocchini avevano divorziato nel 2023 proprio a seguito delle condotte violente dell'uomo. Alla luce dell'episodio e dei precedenti emersi prima e dopo la separazione, il pm di turno della Procura di Milano ha disposto l'arresto. Il 53enne nordafricano è stato portato nel carcere di San Vittore. Sempre nella giornata di ieri, un 28enne marocchino aveva violentato, aggredito e tentato di rapinare una donna lì vicino, in via della Spiga nel Quadrilatero della Moda.

Milano, violenta una donna e poi la aggredisce: 28enne marocchino in manette

Ancora un terribile fatto di cronaca nel capoluogo lombardo. E, ancora una volta, è coinvolto un immigrato nordaf...
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