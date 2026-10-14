Milano, aggredisce la ex davanti agli agenti in Piazza Duomo: chi finisce in manette

Ancora un episodio di aggressione nel capoluogo lombardo: la città più insicura d'Italia. E ancora una volta è coinvolto un cittadino nordafricano. Ha aggredito l'ex moglie in piazza Duomo, a Milano, davanti agli agenti della Polizia locale che erano intervenuti poco prima per fornire alla coppia un'indicazione stradale. Un 53enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 13 ottobre, nei pressi del Museo del Novecento. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, l'uomo si è mostrato impaziente mentre l'ex moglie trascriveva le indicazioni ricevute e l'ha colpita violentemente al volto, nonostante la presenza degli agenti. I vigili sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che potesse colpire nuovamente la donna.