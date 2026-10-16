Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Sta arrivando", quando crollano le temperature

Un ciclone ora in Inghilterra, che si "trasferirà" in Spagna e poi sull'Italia. Mario Giuliacci, colonnello e amatissimo meteorologo, ha raccontato sul proprio canale meteogiualicci.it le previsioni del tempo fino al 24 di ottobre. Le temperature subiranno un leggero aumento per poi crollare di nuovo. "Previste due distinte fasi di segno opposto - dice Giuliacci - Da prima un anticiclone centrato sull'Inghilterra interesserà anche l'Italia fino a sabato, il prossimo sabato 17 di ottobre. Poi una fase perturbata perché un ciclone adesso ad ovest dell'Inghilterra scivolerà fino alla Spagna fino a interessare domenica inizialmente il nord-ovest e le isole maggiori. Poi ancora lunedì insisterà su queste regioni, ma tra mercoledì venerdì scatenerà il suo attacco e interesserà quasi tutta l'Italia, ma perlopiù le regioni meridionali". Le piogge saranno significative, sostiene Giuliacci. "Ma perlopiù oltre i 20 millimetri con locali aree dove potremmo avere anche 25-35 millimetri".

"Temperature sabato in temporanea discesa - dice Giuliacci - ma tra domenica e lunedì risaliranno perché il ciclone sulla Spagna invierà correnti meridionali sull'Italia. Ma poi tra mercoledì e venerdì nuovo crollo perché il ciclone nel frattempo si sarà spostato sul Mediterraneo occidentale risucchiando venti più freschi dai Balcani". Come spiega 3BMeteo, un vortice in discesa dal Nord Europa indebolirà l'anticiclone, spingendosi fin verso la Francia. Dal suo centro si snoderà una perturbazione che, sin dalle prime ore della giornata di domenica, coinvolgerà il Nordovest con piogge e rovesci che localmente potranno divenire anche intensi, soprattutto nella seconda parte della giornata.