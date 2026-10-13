Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due e crollo delle temperature: ecco dove

Italia spaccata in due: se al Sud sono previsti ancora temporali e cali di temperatura, al Nord invece domina l'anticiclone delle Azzorre. A dirlo il colonnello e meteorologo Mario Giuliacci nel suo video su meteogiuliacci.it. I valori termici, in particolare, sono destinati a diminuire ancora di più soprattutto nelle regioni del medio Adriatico e in quelle meridionali, tranne la Sicilia. Saranno in lieve rialzo, invece, sul Nord Italia, in Toscana e in Sardegna.
Quel che succede al Settentrione, come spiegato da 3B Meteo, si dovrebbe al rafforzamento della depressione d'Islanda, che nei prossimi giorni aiuterà l'anticiclone sub tropicale a vincere le ultime resistenze fredde, investendo anche l'Italia. Di conseguenza, si avrà un clima più stabile e soleggiato con temperature in aumento. Una condizione che però non durerà molto: un nuovo riassetto barico vedrà un grosso anticiclone andarsi a collocare tra il Regno Unito e la Scandinavia entro la fine della settimana. Questo favorirà la discesa di nuove correnti fredde e instabili verso il nostro Paese.
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Dunque, scendendo nel dettaglio: mercoledì 14 ottobre, il clima sarà stabile e soleggiato ovunque, con temperature in lieve aumento al Centro-Nord; mentre dei venti ancora moderati o forti interesseranno l'estremo Sud. Giovedì 15, invece, la situazione non cambierà poi molto, fatta eccezione per le temperature, che cresceranno ancora un po' al Centro-Nord. Per quanto riguarda venerdì 16, infine, al Nord sarà nuvoloso in Liguria con qualche isolata pioviggine, più soleggiato altrove; al Centro ci saranno nubi in aumento in Toscana; al Sud, qualche disturbo sul basso Tirreno con locali fenomeni non esclusi.