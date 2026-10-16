Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: "L'impronta della scarpa è un 40". Cambia tutto?

Sono cinque i temi delle consulenze depositate dalla difesa di Andrea Sempio contro le ultime relazioni dei pm sul delitto di Garlasco. Li ha elencati l'avvocato Angela Taccia, che difende il 38enne con il collega Liborio Cataliotti, all'uscita dal tribunale di Pavia. Il primo è l'impronta della scarpa, con la relazione di un tecnico calzaturiero. Ci sono poi la consulenza sulle lastre e quella medico legale. Un altro elaborato riguarda la traccia 33 e la presenza o meno di sangue. Al deposito si aggiunge un'integrazione genetica. "Non è Dna ma è un aplotipo", ha precisato Taccia. Completa il quadro un parere pro veritate, anch'esso dedicato al piede di Sempio.