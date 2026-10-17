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Padova choc, 40enne pakistano violenta 13enne nel bar dei genitori: avviata la revoca del permesso di soggiorno

sabato 17 ottobre 2026
Padova choc, 40enne pakistano violenta 13enne nel bar dei genitori: avviata la revoca del permesso di soggiorno

2' di lettura

Un 40enne pakistano, regolare sul territorio nazionale e residente in Emilia-Romagna, è stato arrestato giovedì sera dai poliziotti della Sezione specializzata della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Padova, per violenza sessuale aggravata ai danni di un 13enne di origine cinese.

A far scattare l'intervento degli agenti, la segnalazione al 113 fatta da un cliente di un bar a Padova, preoccupato per non aver più visto il ragazzino nella sala dopo averlo notato parlare con l'uomo. Avvisati i genitori, impegnati dietro al bancone del bar a servire i clienti, hanno deciso insieme di andare a controllare in bagno e, notata la porta chiusa dall'interno, di sfondarla, scoprendo all'interno l'uomo in chiari atteggiamenti sessuali sul ragazzino.

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Nel frattempo, i poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, intervenuti sul posto, dopo aver fatto intervenire personale del 118 per il 13enne in evidente stato di choc, hanno ricostruito quanto accaduto, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza all'interno del locale. All'interno del bagno, sul pavimento, è stata inoltre trovata cocaina, per la quale sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile.

Sulla base della ricostruzione investigativa, grazie anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, i poliziotti hanno arrestato il 40enne per violenza sessuale aggravata. Lo stesso risulta avere a carico un precedente di polizia del 2026 per rifiuto di fornire le proprie generalità, del 2020 per minacce e del 2013 per atti contrari alla pubblica decenza. Portato nella Casa Circondariale "Due Palazzi" di Padova, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato l'Ufficio Immigrazione per l'avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno

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