Milano, studentessa Erasmus di 21 anni violentata da due nordafricani: l'orrore

Orrore sotto la Madonnina. Una ragazza di 21 anni tedesca avrebbe subito una violenza sessuale da parte di due sconosciuti in zona via Padova a Milano. L'allarme è scattato poco prima delle 5 dopo che la giovane, in Italia per il programma Erasmus, avrebbe chiesto aiuto a due turisti italiani che si trovavano in via Giacosa all'altezza del parco Trotter. La 21enne straniera è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La giovane ragazza non sarebbe stata ancora ascoltata dai carabinieri, ma il suo racconto sarebbe stato riferito ai militari dell'Arma dai due turisti che per prima l'hanno soccorsa e hanno chiamato il 112. Uno dei due presunti aggressori, che avrebbero entrambi origini nordafricane, avrebbe incrociato la ragazza in Erasmus in un locale e con il complice l'avrebbe poi seguita nel tragitto verso lo studentato in cui la 21enne risiede. Da lì, l'orrore.