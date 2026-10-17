Ancona, parcheggia nel dehors del ristorante e il titolare gli apparecchia sulla macchina

L'ennesima macchina parcheggia nel dehors di un ristorante e il titolare del locale, per protesta, gli apparecchia sulla macchina, con tanto di tovaglietta, posate e bicchieri sistemati direttamente sulla carrozzeria del tettuccio. È successo ad Ancona. Attorno al veicolo tutti i tavolini per la clientela. Questa, insomma, è stata la soluzione trovata dal ristoratore, esasperato dalle continue soste abusive all’interno dell’area commerciale destinata all’occupazione del suolo pubblico.

“Mi aveva parcheggiato nel dehors, quindi ho deciso di apparecchiargli sulla macchina”, ha confermato Daniele Pietroni, titolare del locale, come riporta il Fatto Quotidiano. Fino a poco tempo fa, l'area davanti al ristorante era delimitata da una struttura in legno che impediva fisicamente l’accesso ai mezzi. Poi, però, a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione, il ristoratore è stato costretto a rimuovere temporaneamente la piattaforma. E ora, in attesa di poterla riassemblare, i tavoli vengono esposti solo durante l’orario di apertura per scongiurare furti.