Bologna, il post-choc del Dottorando di Fisica: "Se non vogliono un estintore sulla nuca..."

Sta facendo discutere e non poco un post pubblicato da un dottorando di Fisica dell'Università di Bologna, scritto subito dopo gli scontri in centro. "Se i poliziotti non vogliono più prendersi un estintore sulla nuca possono sempre cambiare lavoro. Nessuno li ha costretti a scegliersi un mestiere da figli di p***na", è il testo poi prontamente rimosso.

Guerriglia a Milano, FdI incalza il Pd: "Associazione a delinquere, che fate?" "Dopo le gravissime violenze a Milano, Torino e Bologna, con decine di fermati, vetrine infrante e agenti finiti in...

A segnalare il contenuto era stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, il bolognese Galeazzo Bignami. Interpellato in merito, il rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari assicura che l'università si attiverà: "Sono parole del tutto inaccettabili. L'Ateneo farà immediatamente quanto di sua competenza e abbiamo già avviato gli approfondimenti necessari. Esprimo la mia solidarietà agli agenti feriti e mi auguro che non dovremo più vedere simili atti di violenza che inquinano l'espressione del legittimo e democratico dissenso", dice Molari.

Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini-choc sulle violenze di piazza: "Questo sfogo ci deve essere" Ancora una volta la sinistra e i suoi sostenitori sono restii a condannare come si deve le violenze di piazza. Basta pen...