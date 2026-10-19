Il tunisino 26enne sparge benzina in commissariato: gesto estremo, finisce malissimo

Ha minacciato di darsi fuoco in commissariato. Un 26enne tunisino è stato denunciato dalla Polizia a Imola con l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Intorno alle 12 lo straniero è entrato in commissariato tenendo in mano una bottiglia di plastica contenente benzina. Dopo aver urlato alcune frasi in lingua araba, il 26enne ha cosparso il portone di liquido infiammabile, gettandone dell'altro su di sé e minacciando di appiccare le fiamme. Gli agenti, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato mentre tentava di infilare una mano nella tasca della giacca, sottraendogli la bottiglia con il liquido infiammabile.

La successiva perquisizione ha consentito di ritrovare anche un accendino perfettamente funzionante. Dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Imola per gli accertamenti sanitari di rito, il 26enne è stato denunciato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era irregolare sul territorio nazionale ed era destinatario di un provvedimento di espulsione.