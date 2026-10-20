Como "va distrutta, dite ciao alla città": cosa sta per accadere

Dopo Milano, Torino e Bologna, potrebbe toccare a Como. Su social e piattaforme di messaggistica istantanea si stanno diffondendo in queste ore inviti più che minacciosi a scendere in piazza per una nuova ondata di violenze e devastazioni: "Raga, no scazzi, va distrutta insieme", "Tutti vestiti di nero, passamontagna in tasca, e quando ci siamo raggruppati poi dite ciao a Como".

Una forma di organizzazione "spontanea" e sotterranea che ricorda pericolosamente quanto accaduto pochi giorni fa, alla vigilia della due giorni di saccheggio di Milano. Non sarebbe goliardia o emulazione, ma un'allerta vera, credibile. La data da cerchiare in rosso è quella del 24 ottobre.