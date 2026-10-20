Meteo-Giuliacci, in arrivo la neve: clamoroso ribaltone nei prossimi giorni, ecco dove

Prepariamoci al freddo e... alla neve. Proprio così. Secondo le previsioni del team di Mario Giuliacci, sull’Italia arriva una nuova fase di maltempo, con piogge intense, temporali e venti forti. Liguria, Piemonte, Lombardia, Triveneto, Toscana e Sardegna tra le aree più esposte, con accumuli localmente superiori a 200-300 millimetri. Da martedì 20 ottobre attesa anche la neve sulle Alpi settentrionali oltre i 2mila metri.
Meteo: sole e caldo fino a venerdì, poi cambia tutto. Cosa ci aspetta nel weekendL’anticiclone continua a dominare la scena sull’Italia, garantendo una parentesi di tempo stabile e temperat...
I meteorologi prevedono nei prossimi dieci giorni un calo delle temperature massime superiore a 5 gradi in Sardegna e di 2-4 gradi sul resto del Sud, esclusa la Sicilia. Al Centro e al Nord la diminuzione attesa entro fine mese sarà di circa 3-4 gradi. Giuliacci indica anche una possibile svolta: "Tra il 26 e il 31 di ottobre torna il bel tempo".
Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Sta arrivando", quando crollano le temperatureUn ciclone ora in Inghilterra, che si "trasferirà" in Spagna e poi sull'Italia. Mario Giuliacci, co...
A rendere l'Italia instabile il ciclone che sta causando danni in Spagna ormai arrivato nel Nord-ovest del Belpaese. Nei pressi di Valencia il corpo senza vita di una donna di 79 anni è stato trovato dai soccorritori dell'Unità di emergenza militare, una delle zone più colpite dalla tempesta Adam. Si tratta della terza vittima del maltempo che ha colpito la costa meridionale della provincia di Valencia e il nord di Alicante e della seconda nella Comunità Valenciana.