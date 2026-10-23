Reggio Emilia, insegue e molesta una dipendente di Trenitalia: arrestato il gambiano

Una dipendente di Trenitalia, mentre era impegnata nelle attività di assistenza e informazione all'utenza, è stata prima molestata e poi aggredita fisicamente e inseguita da un uomo fino alla biglietteria, dovendo poi ricorrere alle cure mediche ospedaliere. A ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare il presunto responsabile sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce, grazie a una tempestiva e meticolosa attività d'indagine condotta attraverso l'escussione dei testimoni presenti e l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della stazione. Per questi motivi, con l'accusa di lesioni personali, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato un cittadino di origini gambiane di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della donna che ha raccontato come nella mattinata del 20 ottobre scorso, intorno alle 11:40, mentre si trovava sulla pensilina tra i binari 3 e 4 della stazione storica di Reggio Emilia per svolgere il proprio servizio, è stata avvicinata da un uomo, solito frequentare lo scalo per chiedere l'elemosina, il quale ha iniziato a rivolgerle frasi provocatorie e a toccarle i capelli. Nonostante i tentativi della donna di ignorarlo e di proseguire il proprio lavoro, l'uomo l'ha afferrata con violenza per una spalla, scuotendola e urlando frasi sconnesse. Solo l'intervento di un viaggiatore, che ha redarguito l'aggressore, ha permesso alla donna di divincolarsi dalla presa. Nel tentativo di porsi in salvo e raggiungere la biglietteria, la vittima è stata inseguita di corsa dall'uomo all'interno del sottopasso ferroviario. Giunta i locali della biglietteria, si è rifugiata all'interno unitamente a una collega. L'aggressore ha quindi continuato a dare in escandescenze, battendo violentemente le mani contro i vetri di protezione e sulla porta d'ingresso.