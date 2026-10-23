Tortona, bimba di 3 anni morta accoltellata in casa: arrestata la madre

Una bambina di tre anni è stata trovata senza vita in un'abitazione a Tortona, in provincia di Alessandria. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata uccisa dalla madre, arrestata dai carabinieri dopo essere stata ascoltata dal magistrato di turno. La donna avrebbe colpito la figlia con un grosso coltello da cucina. L'allarme è scattato intorno all'1.30 della scorsa notte, ma il delitto risalirebbe a diverse ore prima.

Dietro la tragedia ci sarebbe un contesto familiare particolarmente complesso. Sembra che la donna - trentenne, originaria dell'Est Europa - avesse un rapporto conflittuale con l'ex compagno e padre della piccola, un uomo di origini italiane. La madre aveva l'affidamento esclusivo della bambina, ma a seguito di una recente udienza in Tribunale era emersa la possibilità di un riavvicinamento del padre. Quest'ultimo era stato indicato in passato come violento nei confronti della donna, ma non della figlia. L'ipotesi di una riapertura dei contatti avrebbe gettato la donna in un profondo stato di prostrazione, elemento che gli investigatori stanno valutando come possibile scatenante del raptus sfociato nel delitto.