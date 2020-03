Coronavirus: Zaia domani in videoconferenza con palazzo Chigi per misure economia

03 marzo 2020 a

Venezia, 3 mar. (Adnkronos) - Domani mercoledì 4 marzo alle 16, collegato in videoconferenza con Palazzo Chigi dalla sede della Protezione Civile del Veneto di via Paolucci, 34 a Marghera, il Governatore della Regione del Veneto Luca Zaia parteciperà al tavolo convocato dal Presidente del Consiglio per discutere le misure urgenti che il Governo Italiano intende adottare per il sostegno ai comparti economici del Veneto colpiti dalle conseguenze dell'epidemia da Coronavirus.