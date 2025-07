Wimbledon, Sonego firma l'impresa: il punto che fa impazzire l'Italia

L'Italia fa tre su tre a Wimbledon. Dopo Flavio Cobolli e Jannik Sinner, approda agli ottavi di finale del terzo Master di stagione anche uno strepitoso Lorenzo Sonego, che ha battuto al quinto set al super-tiebreak il coriaceo americano Brandon Nakashima, 23enne numero 34 al mondo, con il punteggio di 6-6(5) 7-6 (8) 7-6 (2) 3-6 7-6 (3) dopo una autentica maratona di oltre 5 ore. E peccato per Elisabetta Cocciaretto, numero 116 al mondo, che nel tebellone femmnile esce dina scena al terzo turno al tie-break contro la svizzera Belinda Bencic, numero 35 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (7) in due ore e 50' di gioco.

Una giornata quasi perfetta insomma per il tennis italiano sull'erba inglese. Il torinese Sonny, 30enne numero 47 del ranking Atp (ma destinato a salire, proprio come Cobolli già ufficialmente nella top 20), centra gli ottavi ai Championships per la seconda volta dopo il 2021 a conferma di un 2025 di grande livello negli Slam, con i quarti raggiunti agli Australian Open. Non era mai successo che tre azzurri fossero agli ottavi a Wimbledon, e non è un caso perché questo avviene nell'edizione in cui uno specialista ed ex finalista come Berrettini, sia pure in crisi, e un top 10 come Musetti (frenato da un malessere) sono invece usciti anzitempo.

Si completa via via il tabellone: Sinner, che nel pomeriggio ha spazzato via in 3 agili set il povero spagnolo Pedro Martinez, conosce già l'avversario di lunedì prossimo ai quarti. Sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 del ranking mondiale, che ha superato al terzo turno l'austriaco Sebastian Ofner 6-3 6-4 7-6. Sinner-Dimitrov è il primo ottavo della parte alta del tabellone. Per completare il quadro da definire la sfida tra il vincente di Shelton/Fucsovics. Cobolli (che ha superato con classe e autorevolezza il ceko Mensik in tre set) attende invece il vincente di Cilic/Munar, De Minaur se la vedrà invece con l'eterno Djokovic, che ha travolto Kecmanovic. Il bi-campione uscente Carlos Alcaraz è il favorito d'obbligo, ma gli sfidanti non mancano e sono soprattutto italiani.