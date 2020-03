06 marzo 2020 a

Venezia, 6 mar. (Adnkronos) - Sono saliti a 488 i casi positivi di coronavirus in Veneto, più 29 casi rispetto a ieri; di questi 144 sono ricoverati in ospedale, (27 in terapia intensiva), 18 i dimessi, 12 i decessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.