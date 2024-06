Le stelle di Branko, l'oroscopo di sabato 8 giugno 2024

08 giugno 2024 a

Ecco Le stelle di Branko, l'oroscopo segno per segno di sabato 8 giugno 2024

Ariete

Così ribelli, così affascinanti. Grande forza di attrazione, ma poi dovete mantenere ciò che conquistate. Giove stimola realizzazioni di grande portata, le iniziative sono sostenute da una buona dose di fortuna. C'è un po' di agitazione, dovuta alla Luna, che si estende alle collaborazioni professionali, famiglia e all'ambiente nel suo complesso, contrasti piuttosto vivaci con i "capi". Però gli influssi nell’insieme sono di grande risonanza. Il successo e la felicità sono a portata di mano, "siate sereni"… direbbe qualcuno. Ultimo Marte nel segno, passione e gelosia.

Toro

Una folla di persone intorno, l'intelligenza vi aiuta a individuare quella giusta, che vi aprirà quel portone di ferro chiamato successo. Ogni iniziativa verrà premiata! Novità interessanti nel campo finanziario, seguite però la vostra personale linea d'azione e tenete conto delle spese che dovrete affrontare il primo giorno dell'estate. In arrivo un nuovo influsso sulla passionalità, domani mattina vi sveglierete con Marte nel segno, Luna vi porta un dono d'amore oggi stesso.

Gemelli

Non potete perdere! Questa è la stagione giusta per rendere il vostro mondo sicuro e forte. Lavoro, carriera, affetti. Fate il più possibile, avete la straordinaria protezione di Sole e Giove, tutto nasce su fondamenta solide. Il giorno è uno scrigno di possibilità, farete un'ottima impressione ovunque. Chiamati a fare da arbitro in discussioni molto delicate tra i vari collaboratori e anche tra i parenti. Amore: l'eccitamento inizia al tramonto e dura fino all'alba di domani.

Cancro

Luna balla felice nel segno, guardata da lontano da Saturno e Nettuno, due aspetti estremamente buoni per le questioni professionali e finanziarie, anche fuori dal contesto abituale. Un altro dono di queste stelle: se avete dei problemi, potete discuterne con persone anziane, ricche di esperienza. Divergenze in famiglia, con i figli, sull'uso del denaro. Si prevedono invece situazioni hard nella vita sentimentale, sapore di proibito, incontri tipo Ibiza o Mykonos.

Leone

Luna vi fa sentire un po' impulsivi ma non irrazionali, potete occuparvi di tutte quelle questioni che non siete riusciti ancora a sistemare, anche nella vita personale. Ma in previsione del disturbo di Marte in Toro, che inizia domani mattina, consigliamo di mettere in chiaro la posizione che avete nell'ambiente di lavoro, rapporti con le autorità. Dato che voi stessi siete un'autorità, controllate i dipendenti. Giove vi darà il visto per passare oltre, anche in amore. Dipende solo da voi.

Vergine

Respirate profondamente, Luna è passata nel settore dei grandi incontri, forma un aspetto vivace con Urano in Toro e domani anche Marte sarà nella stessa posizione. Casa, famiglia, terreni, proprietà anche del coniuge, sono le questioni che dovrete affrontare prima dell'estate. Quella rosa che non avete potuto cogliere in maggio avrà una nuova fioritura il giorno 14 sotto il primo quarto e anche il 22 giugno sotto una spettacolare e appassionata Luna piena. Molto relax.

Bilancia

La salute di noi tutti risente sempre della Luna e degli influssi che forma con diversi pianeti, oggi è in aspetto di disturbo per il vostro segno, dal Cancro tocca in primo luogo lo stomaco, attenti al cibo, specie se vi trovate fuori casa. Dalla vostra parte avete però Nettuno che rende efficaci le cure, ma il vero sollievo sarà portato domani da Marte che diventa amico dal Toro. Per quanto riguarda gli affari, studio, carriera, viaggi, amori, incontri… siete al massimo stagionale.

Scorpione

Cambiamenti e progressi soprattutto in campo professionale, ma ci sono novità sorprendenti anche nella vita sentimentale, Luna in Cancro è in grado di provocare "miracoli". Mentre fate programmi per il futuro, tenete in considerazione Marte che passa domani nel segno del Toro, opposizione critica per le vostre collaborazioni. Questo però non esclude il formarsi di nuove intese e nuove società, tutti i vostri incontri sono favoriti dalle stelle fortunate, come Giove e Venere. Oggi dovete correre, andare di corsa e prendere tutto. Il cuore detta la sua legge, seguite l’amore.

Sagittario

Schiarite in un cielo lontano ma amico, dove viaggia una Luna un po' fanatica ma decisamente amica, se pensate di vincere sentimentalmente-sessualmente qualcuno. La voce si spargerà rapidamente: Marte ultime 24 ore in Ariete rende competitivi nel campo dell'eros. Vi dà forza e ottimismo per superare le barriere nel campo pratico che altri mettono sulla vostra strada. Se necessario affrontate un breve spostamento. Relax in campagna, in una casa in mezzo ai campi in fiore. Cultura: poesie greche, musica, mostre d'arte.

Capricorno

Via dalla pazza folla! Luna severa con voi e con la vostra salute, ritroverete la forma con una breve vacanza al mare - visto che avete Nettuno così bello - insieme al vostro amore. Prepotente il richiamo dei sensi. Sognate un amore dionisiaco, irresistibile, geloso… Impossibile non amarvi sotto questo cielo, ricco di influssi anche per gli affari, lo studio,l’attività. Domani mattina Marte inizia un transito provvidenziale nel segno del Toro, porterà fortuna anche nella professione.

Acquario

Che bel cielo! Questo sabato è da incorniciare, apre con Luna in Cancro ottima per il lavoro e altre questioni pratiche e finanziarie, visto che da domani Marte in Toro richiederà molto, probabilmente nuove spese in famiglia. Il nuovo che volete realizzare richiede fondamenta solide e stabili, non seguite le vie battute dagli altri, andate avanti da soli. Mercurio bellissimo per le attività che richiedono acutezza mentale, originalità, ingegno. La buona sorte è rappresentata da Venere e Giove, innamorati e amaticome siete ora, non lo siete mai stati. Molti auguri.

Pesci

Passato lo stress del novilunio, oggi la stessa Luna transita in Cancro, nel punto più alto del vostro cielo, quello dell'amore e della fortuna… Fate un primo passo verso un nuovo guadagno o una nuova posizione professionale, ma anche alla ricerca di un nuovo amore se soli. Siete all'inizio di una trasformazione esistenziale che sarà più visibile dopo il 22 giugno. La mente e il cuore sono mossi da una bella onda creativa di Nettuno, grande come un universo. L'infinito di Leopardi, vi dice niente?