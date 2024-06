26 giugno 2024 a

a

a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di mercoledì 26 giugno 2024

Ariete

Periodo ottimo per iniziare una collaborazione, una nuova società. Con un brillante colpo di genio sarà superata ogni difficoltà. Negli ultimi tempi avete portato avanti solo le cose che gli altri si aspettano da voi, mettendo da parte troppo spesso quello che in realtà volete dalla vita per voi stessi e per le persone che amate. Amati da Giove preparatevi per una dichiarazione, alle persone sole il pianeta invece promette che un amore verrà (forse prima di luglio, correte!).

Toro

Finanze in primo piano, affari da portare avanti con sicurezza, ma anche con ponderazione e prudenza, la fortuna vi darà una mano. Luna nuovamente amica dal segno dei Pesci, non rinunciate ai programmi stabiliti. Soprattutto non rimandate appuntamenti d’amore, che riservano sorprese anche alle persone sposate da tempo. Venere speciale fino al 10 luglio, viaggi e incontri sociali, visite a sorpresa. Un regalo inatteso: notti romantiche.

Gemelli

Luna si sposta in Pesci e insieme a Nettuno produce stanchezza e un accumulo di stress, che è però la prova del grande lavoro che fate in questo periodo. Non tutti capiscono che il mondo è il regno del business, voi si. Ecco perché arrivate sempre primi e in anticipo. Vi meraviglia di essere anche chiacchierati nel vostro ambiente? L’atmosfera odierna non è proprio bella. Solo con il corpo leggero si può fare tutto quell’amore che dice Giove, amante caldissimo.

Cancro

Ma dove l’avete nascosto il cuore, in primavera? Andate a cercarlo con questa Luna in Pesci, lo troverete anche in fondo al mare. Siamo lieti di poter prevedere fortuna anche in affari, lavoro, studio. Molto dipende dal cielo personale, però con una Luna così, voi siete in grado di raggiungere quello che sognate dal 21 marzo. Speciale protezione per i viaggi vicini o lontani, consigliati sempre i porti di mare, oppure vicino ai corsi d’acqua - tanta acqua, potrete dissetarvi alla fonte della passione!

Leone

Luna si calmerà, uomini, vostra moglie no. Mercurio interessa i rapporti con i familiari, anche il Sole in Cancro ricorda come il vostro anno personale si sta avviando alla conclusione e ci vuole un esame delle cose fatte o non fatte. Sarà comunque un’estate molto laboriosa e anche divertente, in amore dovrete fare qualcosa che per il segno del Leone non è facile: riconoscere i propri limiti. Ma appena si calma Marte vi riprenderete.

Vergine

Nelle prime ore del giorno potete ancora occuparvi di questioni scritte, burocrazia, cose legali, vecchie cause, uscite finanziarie. Poi la Luna transita per due giorni in Pesci e si congiunge a Nettuno e Saturno, quadrata a Venere. Cosa significa? Di non inseguire fortune improbabili, di intensificare i contatti sociali e le amicizie, di rendere allegro l’amore. Luna non disturba gli amanti, lei si intromette tra moglie e marito, fa litigare.

Bilancia

Estate, stagione di nuove partenze? Decisamente si. Siete entrati nel solstizio con la spettacolare protezione di Giove, nel punto più alto del vostro cielo, oggi avete ancora il sostegno della Luna che è passata nel campo del lavoro e degli affari, preziosa anche se dovete controllare la salute. Impegnatevi fino in fondo e più del solito, amate come sapete amare, non sarà solo un gioco d’estate. L’amore è vero, estivo, completo. Paternità e maternità.

Scorpione

Parleremo sempre tanto di Saturno e della nave della vita che ci trascina lontano dal solito posto, dalle solite persone, dai lavori soliti. Nel giro di tre anni, non ancora pieni, il vostro destino è cambiato. Fare finta di niente non serve a nessuno. Siete ormai abituati a tutto, ma avete quasi dimenticato la dea fortuna, che si presenterà oggi. Viaggi molto consigliati, possibilmente in compagnia dei Pesci.

Sagittario

Instabile il vostro grande amore! Parte, ritorna, lancia segnali di guerra, manda ramoscelli di ulivo… liberatevi della pressione interiore, che non può andare d’accordo col vostro carattere. Regalatevi un po’ di evasione, senza eccessi alimentari, piuttosto fate un po’ di sport, Luna sarà per due giorni anche trasognata. Il ricordo di qualcuno, di un posto, di una via, una piazza, è vivo sotto questa Luna. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarlo…

Capricorno

Tutti al mare, canta questa Luna che entra in Pesci e vi offre due giorni buoni per occuparvi di alcuni dettagli riferiti ai progetti di lavoro, affari, abitazioni. Già oggi tenete presente che venerdì prossimo Luna inizia a calare in Ariete, punto delicato del vostro cielo, ecco perchéconsigliamo di programmare un viaggio al mare. Senza nulla togliere alle vostre amate montagne. Riservato alle donne: Marte veste una pelle di lupo ma non vi mangia, come cappuccetto rosso.

Acquario

Non fissatevi con i soldi, magari arrivano prima. Venere non è solo amore, porta anche beni materiali, facilitazioni, amicizie prestigiose. C’è stato un tempo, in questa vostra vita incredibile, in cui avete preso più di quanto abbiate dato, ora dovete in qualche modo ricambiare. Sottoscrivete con questo Saturno congiunto alla Luna nel campo del patrimonio, vi andrà bene. Siete in un periodo astrale che consente di cambiare tutto in meglio.

Pesci

Luna nel segno, i battiti del vostro cuore. I pianeti dell’amore sono completamente dalla vostra parte, con il Cancro vivete il privilegio di essere i meglio illuminati sotto le stelle. Saturno parla di affari importanti, definitivi e decisi, anche voi dovete tornare a pensare alla grande. Tocca a voi pagare, perché avete più soldi, organizzate una notte in qualche posto vicino al mare o al lago, per ritrovare la poesia di una volta. Gelato al cioccolato.