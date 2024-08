21 agosto 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, mercoledì 21 agosto.

ARIETE

Dal parco giochi, Leone, il Sole passa domani nel settore del lavoro e della salute, Vergine. Nello stesso tempo avrete nel segno una importante Luna, che vi chiama già oggi dai Pesci, al lavoro, a nuovi impegni e vecchie pendenze che non dovete assolutamente trascurare. Abbiate più considerazione dei vostri concorrenti e anche dei nemici professionali, forse anche loro tengono in tasca un progetto vincente. La vostra fortuna è Mercurio ma soprattutto Giove. Cura disintossicante.

TORO

Quasi non sentirete l’ultimo influsso del Sole in Leone, grazie alla morbida Luna nel settore degli incontri e ottime occasioni d’affari. Alcuni lavori in casa sono stati programmati da tempo, altri del tutto inaspettati saranno definiti nel mese della Vergine, che inizia domani. Un giorno da sottolineare nel vostro diario, i pianeti della passione vi seguono ad ogni passo. Venere è discreta complice degli amanti alla ricerca di ambienti eleganti, discreti, ma anche con ottima cucina.

GEMELLI

Occupatevi della casa, dell’amore, di voi stessi. Risparmiate le energie. Il Sole passa domani in Vergine da dove non potrà fornirvi le forze necessarie, sarà abbastanza esigente per quanto riguarda la famiglia e la sistemazione dei figli. Da qualche giorno assistiamo all’aspetto disarmonico tra Giove nel vostro segno e Saturno in Pesci, adesso dovrete sperimentare la quadratura con il Sole. Ma questo aspetto non è negativo, anzi risulta creativo perché risveglia il forte bisogno di realizzarsi, conoscere, creare prospettive.

CANCRO

Grandi avvenimenti in preparazione per il vostro segno, Sole passerà domani in Vergine. Un punto felice per le nostre questioni finanziarie, burocratiche, legali ci penserete presto, oggi la Luna chiama all’amore. Esce dal mare dei Pesci come Ursula Andress nel film di 007, crea un giorno fortunato. E voi sapete godervi la vita e la comodità. Il dolce far niente rende il Cancro il personaggio più vacanziero dello zodiaco, ma questa volta dovete unire al divertimento anche l’attività.

LEONE

Cominciate a salutare il vostro astro guida, Sole, domani entra in Vergine, transito che non sarà niente male per le questioni patrimoniali: soldi, depositi, beni immobili, lasciti, passaggi di proprietà. Oggi consigliamo cautela per il contrasto con Urano in Toro, aspetto che interessa anche la vostra posizione nell'ambiente del lavoro e nel mondo degli affari. Se c’è qualcosa di poco chiaro, anche da parte degli altri, Urano lo farà uscire allo scoperto. L’amore chiama.

VERGINE

Fino a domani quando arriva il Sole nel segno e apre la stagione del compleanno, siete ancora pressati dalla quadratura tra Giove in Gemelli e Saturno in Pesci. Il primo ama la libertà, per il secondo non c’è posto per le sorprese - ogni cosa è pianificata in anticipo. Questo però non è un problema per voi che siete la puntualità in persona, state però attenti ai movimenti con il corpo. Le questioni di carattere legale potrebbero sembrare non importanti a prima vista e invece nascondono un problema.

BILANCIA

Considerate conclusa la stagione del Leone oggi, domani infatti la Luna sarà in Ariete e potreste non sentirvi troppo bene fisicamente, non a vostro agio in un gruppo di persone scelte senza un preventivo esame. Succede insomma quello che è un vostro limite, vi rovinate da soli dei momenti che dovrebbero essere, invece, puro divertimento e gioiosità d’animo. Non preoccupatevi, amerete ancora e anche piuttosto forte, ma trovate un angolino solo per voi. A volte bisogna pensare.

SCORPIONE

Almeno questo dovrebbe farvi sentire bene, i pianeti che ora disturbano parecchi segni per voi sono in posizione amichevole. Nell’aspetto che vi protegge dai Gemelli, Marte e Giove, c'è una notevole carica di energia, non siete secondi a nessun altro nell’aiutare e difendere una causa vostra o di qualcuno che vi è molto caro. Alla fine del mese del Leone finalmente esce allo scoperto quella vostra qualità che non tutti conoscono: la capacità interiore di infondere forza e coraggio alle persone in difficoltà. La più fulgida delle stelle, Venere, vi prepara una notte da star.

SAGITTARIO

Nel cielo nascono transiti che riportano la vita indietro nel tempo, risvegliano ricordi. Qualcuno richiama la nostalgia del passato, che non è sbagliato, però è vero che c’è un motivo se noi in un giorno d’agosto ripensiamo all’influenza dei genitori sulla nostra vita, in particolare quella paterna, adesso comprendiamo l’importanza lasciata sul nostro carattere. Ma questa è anche una immensa riserva di capacità che esiste in voi e aspetta solo di essere portata alla luce. Azione!

CAPRICORNO

Questo è indubbiamente un cielo che risveglia le vostre doti di “leader”. Potete anche oggi, e ancora di più nei prossimi giorni, quando il Sole sarà in Vergine, realizzarvi pienamente. Cielo splendido addirittura per i giovani Capricorno, studenti, laureandi e impegnati nei vari master, all’estero soprattutto, ragazzi e ragazze: qui si costruisce il vostro futuro! Anche in amore naturalmente, Venere impazzisce pure per i nativi anziani. Evitate però lavori pesanti.

ACQUARIO

Giove in postazione magnifica nei Gemelli crede alle cose perfette, ma Saturno ora nel campo delle nostre finanze "sa", vede un intero schema di lavoro e di operazioni economiche con sorprendente chiarezza, che voi dovete trasmettere anche agli altri, che magari li rifiutano. Domani, Sole esce dal Leone, sentirete il respiro della libertà, ma siate ancora prudenti con le persone che occupano alte posizioni nell’apparato statale. L’amore non è mai stato così sensuale.

PESCI

Creature di mare, la vacanza ideale non può essere che in posti di mare, in mezzo al mare, sulle isole. Questa Luna d’agosto è la vostra dea fortuna, risveglia le corde romantiche del vostro carattere, chissà le canzoni che saprete cantare al vostro amore di sempre o l’amore che si presenta oggi… Il destino del segno dei Pesci è il più imprevedibile, ci possono essere anche transiti pesanti, com'è Giove contro Saturno, ma poi c’è sempre una stella che arriva in vostro soccorso.